ЗАМАНА - В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

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14 февраля, 2020. Пятница 16:01
В Дагестане открыли онкологическую поликлинику

14 февраля Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поучаствовал в праздничном открытии больницы на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического центра в г. Махачкале.

В Дагестане открыли онкологическую поликлинику
Общество

Постройка долгостроя была закончена на деньги, которые были выделены из федерального бюджета в размере 350 миллионов рублей после обращения Главы Дагестана Владимира Васильева. Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов заметил, что самой важной целью здравоохранения Дагестана является быстрое обнаружение онкологических заболеваний и оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи.

Новая больница имеет современную технику для оказания консультативной и диагностической помощи жителям, что является серьезным прогрессом в работе по раннему выявлению рака. Подробнее можно прочитать тут.

 

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