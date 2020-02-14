14 февраля Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поучаствовал в праздничном открытии больницы на 200 посещений в смену со стационаром на 40 коек Республиканского онкологического центра в г. Махачкале.

Постройка долгостроя была закончена на деньги, которые были выделены из федерального бюджета в размере 350 миллионов рублей после обращения Главы Дагестана Владимира Васильева. Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов заметил, что самой важной целью здравоохранения Дагестана является быстрое обнаружение онкологических заболеваний и оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи.

Новая больница имеет современную технику для оказания консультативной и диагностической помощи жителям, что является серьезным прогрессом в работе по раннему выявлению рака. Подробнее можно прочитать тут.