Как сообщил Султанов, по предварительным результатам прошлого года, социально-экономическая атмосфера в РД характеризуется увеличением темпов главных экономических показателей развития. Султанов также поделился динамикой показателей, описывающих уровень жизни республики. Так, по его сообщению, по среднемесячной заработной плате РД как отставал, так и отстает в абсолютных числах. Так, в прошлом году, по предварительной информации, примерно 26 тысяч рублей составила средняя зарплата при том что в среднем по России это 46-47 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.