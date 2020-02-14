ЗАМАНА - Глава Минэкономразвития Дагестана ответил на вопросы журналистов

Глава Минэкономразвития Дагестана ответил на вопросы журналистов

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 11:01
Глава Минэкономразвития Дагестана ответил на вопросы журналистов

Сегодня в здании Республиканского информационного агентства «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» на вопросы представителей СМИ ответил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. Руководитель Минэкономразвития республики поделился предварительными результатами социально-экономического развития Дагестана за прошлый год.

Глава Минэкономразвития Дагестана ответил на вопросы журналистов
Общество

Как сообщил Султанов, по предварительным результатам прошлого года, социально-экономическая атмосфера в РД характеризуется увеличением темпов главных экономических показателей развития. Султанов также поделился динамикой показателей, описывающих уровень жизни республики. Так, по его сообщению, по среднемесячной заработной плате РД как отставал, так и отстает в абсолютных числах. Так, в прошлом году, по предварительной информации, примерно 26 тысяч рублей составила средняя зарплата при том что в среднем по России это 46-47 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top