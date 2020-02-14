Глава Минэкономразвития Дагестана ответил на вопросы журналистов
- Автор Мадина
- 14 февраля, 2020. Пятница 11:01
Сегодня в здании Республиканского информационного агентства «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» на вопросы представителей СМИ ответил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов. Руководитель Минэкономразвития республики поделился предварительными результатами социально-экономического развития Дагестана за прошлый год.
Как сообщил Султанов, по предварительным результатам прошлого года, социально-экономическая атмосфера в РД характеризуется увеличением темпов главных экономических показателей развития. Султанов также поделился динамикой показателей, описывающих уровень жизни республики. Так, по его сообщению, по среднемесячной заработной плате РД как отставал, так и отстает в абсолютных числах. Так, в прошлом году, по предварительной информации, примерно 26 тысяч рублей составила средняя зарплата при том что в среднем по России это 46-47 тысяч рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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