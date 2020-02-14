ЗАМАНА - В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

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14 февраля, 2020. Пятница 10:52
В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов

На протяжении 2-х месяцев «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» заменяли 27 старых трансформаторов ТМ на новые герметичные трансформаторы ТМГ.

В Гумбетовском районе заменили 27 изношенных трансформаторов
Общество

Главный инженер компании «Гумбетовские районные электрические сети акционерного общества "Дагестанская сетевая компания"» Камалудин Алиев заметил, что здесь также обновили 21 комплектную трансформаторную подстанцию. Стоит заметить, что руководитель Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов контролирует вопросы электроснабжения района, правительство района помогает в работе по обновлению электрических трансформаторов.

Лидер района выразил слова благодарности властям Дагестана и энергетикам за внимание и помощь в нуждах района и увеличение качества электроэнергии. Подробнее можно прочитать тут.

 

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