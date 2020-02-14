Найден способ остановить особо опасный рак

Ученые обнаружили способ обезвредить клетки одного из самых агрессивных видов рака молочной железы — трижды негативного рака груди. Эта болезнь никак не реагирует на гормональную терапию и химиотерапию, и после лечения может рецидивировать. О новом способе остановки болезни передается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Применяя современную технологию генетического редактирования CRISPR, группе биологов удалось заблокировать активность одного из двух белков — RUNX2 или CBF-бета. Удаление любого из белков останавливало процесс рака, хотя ингибирование CBF-бета имело более выраженный эффект. В случае активации белков рак вновь начинает свой процесс.

Как сообщают ученые, они планируют провести еще множество исследований, прежде чем на основе открытия будет создана результативная терапия. Так как белки-мишени также пребывают в здоровых тканях, нужно сделать так, чтобы препараты влияли только на RUNX2 или CBF-бета в злокачественных клетках.