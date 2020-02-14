ЗАМАНА - Появились рекомендации по защите от коронавируса

Появились рекомендации по защите от коронавируса

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 10:10
Появились рекомендации по защите от коронавируса Появились рекомендации по защите от коронавируса Появились рекомендации по защите от коронавируса

Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения разработал методические рекомендации, которые способствуют профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Появились рекомендации по защите от коронавируса
Общество

Напомним, что вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в одном из крупных китайский городов Ухань в конце декабря 2019 года. 

Для подробной информации переходите по ссылке

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top