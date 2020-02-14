Напомним, что вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в одном из крупных китайский городов Ухань в конце декабря 2019 года.
Для подробной информации переходите по ссылке
Роспотребнадзор вместе с Минпросвещения разработал методические рекомендации, которые способствуют профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
Напомним, что вспышку нового коронавируса (2019-nCoV) зафиксировали в одном из крупных китайский городов Ухань в конце декабря 2019 года.
Для подробной информации переходите по ссылке
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..