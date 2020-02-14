Ученый совет ДГПУ подтвердил финальный список кандидатов на место ректора для представления в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ.

Подготовительные работы к выборам ректора ДГПУ начались еще 17 января. Как было всегда, ректор выбирается тайным голосованием на срок до 5 лет.

Выборы будут проходить на конференции сотрудников и студентов ДГПУ, которая пройдет не ранее марта. К тому моменту в ДГПУ должны согласовать список кандидатов и время проведения конференции с аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. Список создавался из желающих, а также сотрудников ДГПУ, которых выдвинули структурные подразделения университета.

В выписке из протокола прошедшего 5 февраля собрания совета, опубликованного на сайте ДГПУ, указаны 13 человек. Подробнее можно прочитать тут.