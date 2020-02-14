ЗАМАНА - Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 08:38
Артём Здунов встретился с обновленным составом Открытого молодежного правительства

Сегодня, 13 февраля, председатель правительства Республики Дагестан Артём Здунов пришел на встречу с обновленным составом Открытого молодежного правительства (ОМП) региона.

Уже 4-й по счету состав был создан в итоге проведенного Министерством по делам молодежи Дагестана в сентябре 2019 года конкурса. Прием заявок на него шел месяц через автоматизированную информационную систему (АИС) «Молодежь России».

Из 100 заявок по результатам заочного этапа было выбрано 50 человек. Обращали внимание на уровень опыта в общественной и проектной работе.

И уже на 2-м, очном, этапе участники конкурса представили и защитили свои актуальные проекты или стратегию по результативной деятельности ОМП с органами исполнительной власти.

По результатам проведения конкурсного отбора, экспертами которого были представители ведомств и координационного совета детских и молодежных объединений Дагестана, в новый состав молодежного правительства выбрали 20 дублеров со сроком полномочий 2 года. Средний их возраст – 25 лет, самому молодому – всего 18 лет. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 35 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top