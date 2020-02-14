Уже 4-й по счету состав был создан в итоге проведенного Министерством по делам молодежи Дагестана в сентябре 2019 года конкурса. Прием заявок на него шел месяц через автоматизированную информационную систему (АИС) «Молодежь России».

Из 100 заявок по результатам заочного этапа было выбрано 50 человек. Обращали внимание на уровень опыта в общественной и проектной работе.

И уже на 2-м, очном, этапе участники конкурса представили и защитили свои актуальные проекты или стратегию по результативной деятельности ОМП с органами исполнительной власти.

По результатам проведения конкурсного отбора, экспертами которого были представители ведомств и координационного совета детских и молодежных объединений Дагестана, в новый состав молодежного правительства выбрали 20 дублеров со сроком полномочий 2 года. Средний их возраст – 25 лет, самому молодому – всего 18 лет. Подробнее можно прочитать тут.