Химические антидепрессанты заменят почвенными бактериями

Специалисты поведали, что может заменить привычные всем антидепрессанты. Как передает ToDay News Ufa, вполне может быть, что привычные нам антидепрессанты перестанут быть нужными.

Ученые нашли им натуральную и ничем не опасную альтернативу – почвенные бактерии. Микроорганизмы влияют на головной мозг человека точно так, как и химические препараты. Эти бактерии носят имя Mycobacterium vaccae. Попадая в организм человека они начинают синтезировать цитокины, а организм вырабатывает серотонин, который всем известен как “гормон счастья”. Уже проведены опыты на лабораторных крысах, которые показали эффективность новейшего препарата.