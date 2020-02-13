Ученые нашли им натуральную и ничем не опасную альтернативу – почвенные бактерии. Микроорганизмы влияют на головной мозг человека точно так, как и химические препараты. Эти бактерии носят имя Mycobacterium vaccae. Попадая в организм человека они начинают синтезировать цитокины, а организм вырабатывает серотонин, который всем известен как “гормон счастья”. Уже проведены опыты на лабораторных крысах, которые показали эффективность новейшего препарата.
Химические антидепрессанты заменят почвенными бактериями
- Автор Мадина
- 13 февраля, 2020. Четверг 14:18
Специалисты поведали, что может заменить привычные всем антидепрессанты. Как передает ToDay News Ufa, вполне может быть, что привычные нам антидепрессанты перестанут быть нужными.
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