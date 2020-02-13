Дагестан назван самым читающим регионом в СКФО

Самыми читающими регионами в Северо-Кавказском Федеральном округе стали Дагестан, Ставропольский край и Северная Осетия. Об этом сообщает медиахолдинг «ФедералПресс» со ссылкой на экспертов АЦ «Акценты».

В Дагестане интерес к чтению растёт ежегодно. Об этом говорят открывающиеся каждый год новые книжные магазины. Также в регионе возрастает количество организаций с книжным уклоном, возрастает количество книжных клубов, проходят разные вечера по разбору книг и другие мероприятия.

Как сообщает РИА «Дагестан», ссылаясь на представителей Национальной библиотеки Дагестана, за 2019 год в учреждение пришли 29 591 человек, а количество посещений в целом достигло отметки 220 тысяч. Также в библиотеке отметили, что за 2019 год было выдано свыше 660 тысяч экземпляров книг.

Добавим, что ранее озвучили итоги конкурса «Самый читающий регион», проводимого Российским книжным союзом. Выиграла Белгородская область, звание призеров досталось 19 регионам. Однако Дагестана среди них не было.

По прогнозам в 2020 году данный показатель снова возрастёт.