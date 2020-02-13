Результаты деятельности инфекционных и кожно-венерологическых служб Дагестана, а также работ по медицинской профилактике в республике обсудили на организованной сегодня Коллегии Минздрава Дагестана под контролем министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова.

В собрании участвовал и председатель Общественного совета при Минздраве Дагестана Ильман Алипулатов, который подчеркнул положительную роль информирования жителей в том числе по профилю инфекционных болезней.

Как заметила главный врач Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева, за прошедший год в центре случились важные изменения – капремонт и реконструкция в некоторых подразделениях, и в первую очередь в реанимационном. В центр было приобретено новое современное медицинское оборудование высокого класса на сумму больше 120 миллионов рублей, среди которого аппарат фиброскан для выявления степени фиброза печени, улучшилось обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами. Подробнее можно прочитать тут.