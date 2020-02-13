ЗАМАНА - В Махачкале стартовала активная фаза подготовки к Всероссийской переписи населения

В Махачкале стартовала активная фаза подготовки к Всероссийской переписи населения

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13 февраля, 2020. Четверг 09:33
В Махачкале стартовала активная фаза подготовки к Всероссийской переписи населения

В мэрии столицы РД прошло заседание Комиссии  относительно проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".

В Махачкале стартовала активная фаза подготовки к Всероссийской переписи населения
Общество

Мероприятие состоялось под руководством замглавы Махачкалы Запира Алхасова, также участвовали представители Федеральной службы госстатистики по РД.

В ходе заседания отметили, что столица республики уже вступила в активную фазу подготовки к переписи, по этой причине Запир Алхасов указал на необходимость достаточного информационного сопровождения связанных с ней процедур.

Всероссийскую перепись населения планируется провести в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако, в труднодоступных районах она начинается уже в апреле 2020 года.

Перепись проведут с применением современных цифровых технологий.

Подробнее читайте на официальном сайте "Махачкалинские известия".

 

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