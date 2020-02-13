Мероприятие состоялось под руководством замглавы Махачкалы Запира Алхасова, также участвовали представители Федеральной службы госстатистики по РД.
В ходе заседания отметили, что столица республики уже вступила в активную фазу подготовки к переписи, по этой причине Запир Алхасов указал на необходимость достаточного информационного сопровождения связанных с ней процедур.
Всероссийскую перепись населения планируется провести в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако, в труднодоступных районах она начинается уже в апреле 2020 года.
Перепись проведут с применением современных цифровых технологий.
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