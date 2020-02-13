В Махачкале стартовала активная фаза подготовки к Всероссийской переписи населения

В мэрии столицы РД прошло заседание Комиссии относительно проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".

Мероприятие состоялось под руководством замглавы Махачкалы Запира Алхасова, также участвовали представители Федеральной службы госстатистики по РД.

В ходе заседания отметили, что столица республики уже вступила в активную фазу подготовки к переписи, по этой причине Запир Алхасов указал на необходимость достаточного информационного сопровождения связанных с ней процедур.

Всероссийскую перепись населения планируется провести в период с 1 по 31 октября 2020 года. Однако, в труднодоступных районах она начинается уже в апреле 2020 года.

Перепись проведут с применением современных цифровых технологий.

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