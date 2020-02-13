ЗАМАНА - Суд обязал мэрию Махачкалы провести новый водопровод вдоль КОРа

Суд обязал мэрию Махачкалы провести новый водопровод вдоль КОРа

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13 февраля, 2020. Четверг 09:24
Суд обязал мэрию Махачкалы провести новый водопровод вдоль КОРа

Кировский районный суд Махачкалы обязал мэрию столицы республики построить новый водопровод вдоль канала имени Октябрьской революции (КОР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.

Суд обязал мэрию Махачкалы провести новый водопровод вдоль КОРа
Общество

Известно, что недавно жители улиц Алиева, Кумторкалинской, Селивантьева и Громова решили подать жалобу в прокуратуру Кировского района жалобу из-за того, что  у проложенного вдоль КОРа водопровода есть прорывы в нескольких местах.

В процессе проверок выявили, что вода, которая протекает в магистральном водопроводе стекает вся в КОР.

В итоге Кировский районный суд удовлетворил требование прокуратуры и тем самым обязал мэрию города за 6 месяцев построить новый водопровод.

 
 

 

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