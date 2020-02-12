Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта "100 школ"
- Автор Мадина
- 12 февраля, 2020. Среда 11:17
В течение предыдущих 2 лет в Сергокалинском районе с успехом реализовали проект "100 школ". Проект был инициативой Главы Дагестана Владимира Васильева и направлен на поддержку местных проектов муниципалитетов по модернизации материально-технического состояния учебных учреждений.
Благодаря этой программе в 2018 году в Сергокалинском районе были полностью модернизированы учебные учреждения в селах Аялизимахи и Маммаул, в прошлом году - , Дегвинская и Канасирагинская школы. Все ремонтные работы шли под контролем Главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. В этих школах были проведены торжественные мероприятия по случаю открытия после окончания капремонта. Подробнее можно прочитать тут.
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- Сергокалинский район примет участие в конкурсе на реализацию проекта "100 школ"