Стоит упомянуть, что в конкурсе имеют право участвовать только те граждане России, которые достигли 18-летнего возраста, владеющие государственным языком Российской Федерации (русским). Подробнее можно прочитать тут.
Госжилинспекция Дагестана объявляет конкурс на замещение вакантной должности
- Автор Мадина
- 12 февраля, 2020. Среда 11:11
Государственная жилищная инспекция РД открыла конкурс на замещение вакантного места в государственной гражданской службе Дагестана.
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