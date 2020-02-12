ЗАМАНА - Samsung представила Galaxy S20 5G

Samsung представила Galaxy S20 5G

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12 февраля, 2020. Среда 09:21
Samsung представила Galaxy S20 5G

Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.

Samsung представила Galaxy S20 5G
Общество

Разработчики Samsung продемонстрировали три разновидности смартфона: • стандартный Galaxy S20 5G,
• Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном,
• самый крупный и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
Обычный S20 получил экран с диагональю 6,2 дюйма, S20 Plus - 6,7 дюйма, а S20 Ultra - 6,9 дюйма. 

Модели Galaxy S20 и Galaxy S20+ будут использовать 64-мегапиксельные камеры, а модель Galaxy S20 Ultra шагнула ещё дальше с основной камерой 108 Мп.

Ожидается, что устройства будут доступны для предварительного заказа 21 февраля.

 

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