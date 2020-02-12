Бывшим насильникам и убийцам запретят работать таксистами в России

Людям, пойманным на изнасилованиях, убийствах и терроризме планируют запретить работать в такси и в общественном транспорте. Такой законопроект создал Минтранс, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Работодатели будут обязаны не брать на работу в такси или общественный транспорт тех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, если преступления были признаны судом тяжкими или особо тяжкими. Не будут брать на работу судимых за убийство, умышленное причинение тяжкого урона здоровью, истязание, изнасилование и терроризм.

В Минтрансе поясняют, что так они смогут обеспечить безопасность пассажиров. В июле 2020 года документ хотят внести в комиссию по законопроектной деятельности. Согласно законопроекту, такие условия могут начать работать с 2021 года.