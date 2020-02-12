Подача газа в Каякентский район нормализована

На совещании, которое прошло в администрации Каякентского района под руководством заместителя председателя правительства РД Владимира Лемешко, договорились о том, что владельцы теплиц обязаны снизить норму расхода газа. Об этом сообщает РИА "Дагестан"

Если будет нужно Трансгаз увеличит поставки газа, согласовав это с Ростехнадзором.

При этом отметим, что контролировать исполнение обязательств будут газовики и органы внутренних дел. По информации, полученной из источников Каякентской администрации, на сегодняшний день газоснабжение полностью восстановили. Напомним, что граждане нескольких населённых пунктов Каякентского района, которые были возмущены перебоями в подаче газа недавно предприняли попытку перекрыть трассу Ростов-Баку.