ЗАМАНА - Подача газа в Каякентский район нормализована

Подача газа в Каякентский район нормализована

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12 февраля, 2020. Среда 08:51
Подача газа в Каякентский район нормализована

На совещании, которое прошло в администрации Каякентского района под руководством заместителя председателя правительства РД Владимира Лемешко, договорились о том, что владельцы теплиц обязаны снизить норму расхода газа. Об этом сообщает РИА "Дагестан"

Подача газа в Каякентский район нормализована
Общество

Если будет нужно Трансгаз увеличит поставки газа, согласовав это с Ростехнадзором.
При этом отметим, что контролировать исполнение обязательств будут газовики и органы внутренних дел. По информации, полученной из источников Каякентской администрации, на сегодняшний день газоснабжение полностью восстановили.  Напомним, что граждане нескольких населённых пунктов Каякентского района, которые были возмущены перебоями в подаче газа недавно предприняли попытку перекрыть трассу Ростов-Баку.

 

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