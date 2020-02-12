Если будет нужно Трансгаз увеличит поставки газа, согласовав это с Ростехнадзором.
При этом отметим, что контролировать исполнение обязательств будут газовики и органы внутренних дел. По информации, полученной из источников Каякентской администрации, на сегодняшний день газоснабжение полностью восстановили. Напомним, что граждане нескольких населённых пунктов Каякентского района, которые были возмущены перебоями в подаче газа недавно предприняли попытку перекрыть трассу Ростов-Баку.
Подача газа в Каякентский район нормализована
- Автор Габи
- 12 февраля, 2020. Среда 08:51
На совещании, которое прошло в администрации Каякентского района под руководством заместителя председателя правительства РД Владимира Лемешко, договорились о том, что владельцы теплиц обязаны снизить норму расхода газа. Об этом сообщает РИА "Дагестан"
Если будет нужно Трансгаз увеличит поставки газа, согласовав это с Ростехнадзором.