ЗАМАНА - Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

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11 февраля, 2020. Вторник 15:31
Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Компания Hyundai показала финальный дизайн обновленной генерации Hyundai Solaris, продажа которой скоро начнётся в России.

Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Общество

Эту новинку отличает обновленный бампер, улучшенная решётка радиатора, а также стильная светодиодная оптика новой формы. Помимо того, преобразования затронули форму задних фонарей. У нового автомобиля также будет обновленный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

Параметры производительности на сегодняшний день удерживаются в тайне и станут всем известны на официальной презентации, состоявшейся 18 февраля в Санкт-Петербурге. По прогнозам новинка Hyundai Solarisстанет ещё производительней, чем предыдущая модель.

 

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