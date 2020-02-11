Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris

Эту новинку отличает обновленный бампер, улучшенная решётка радиатора, а также стильная светодиодная оптика новой формы. Помимо того, преобразования затронули форму задних фонарей. У нового автомобиля также будет обновленный мультимедийный комплекс с сенсорным экраном.

Параметры производительности на сегодняшний день удерживаются в тайне и станут всем известны на официальной презентации, состоявшейся 18 февраля в Санкт-Петербурге. По прогнозам новинка Hyundai Solarisстанет ещё производительней, чем предыдущая модель.