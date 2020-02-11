Реконструировать парк будут в ходе реализации республиканского проекта «Местные инициативы». Подробную информацию о событии можно прочесть здесь
В Табасаранском районе решили реконструировать парк в Хучни
- Автор Габи
- 11 февраля, 2020. Вторник 11:39
К 75-летию Великой Победы руководство Табасаранского района планирует реконструировать парк в Хучни.
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