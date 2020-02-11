Значительную часть средств на такую значимую и масштабную закупку медицинской техники выделил Минздрав РД.
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Оборудование высшего класса на сумму свыше 120 млн рублей теперь поможет качественно диагностировать и лечить пациентов Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.
Значительную часть средств на такую значимую и масштабную закупку медицинской техники выделил Минздрав РД.
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