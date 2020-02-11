ЗАМАНА - Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

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11 февраля, 2020. Вторник 11:26
Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!

Сегодня, 11 февраля, последний день онлайн-голосования по выбору целей применения гранта в 1,267 миллиард рублей.

Заключительный день онлайн-голосования. Успей выбрать, на что потратить грант в 1,2 млрд рублей!
Общество

Стоит напомнить, что всеобщее обсуждение целей применения гранта в Дагестане организуется по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева. Проголосовать можно на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин (Республика Дагестан)», а также на сайте Минэкономразвития РД. Подробнее можно прочитать тут.

 

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