Сегодня, 11 февраля, последний день онлайн-голосования по выбору целей применения гранта в 1,267 миллиард рублей.

Стоит напомнить, что всеобщее обсуждение целей применения гранта в Дагестане организуется по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева. Проголосовать можно на портале «Мой Дагестан» в разделе «Голосование», на сайте «Активный гражданин (Республика Дагестан)», а также на сайте Минэкономразвития РД. Подробнее можно прочитать тут.