ЗАМАНА - 1,5 млрд рублей решили направить на ремонт дорог Махачкалы

1,5 млрд рублей решили направить на ремонт дорог Махачкалы

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11 февраля, 2020. Вторник 09:59
1,5 млрд рублей решили направить на ремонт дорог Махачкалы

До конца 2022 года в Дагестане планируют отремонтировать проспект Имама Шамиля.

1,5 млрд рублей решили направить на ремонт дорог Махачкалы
Общество

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов провел совещание по обсуждению вопроса реконструкции одного из центральных проспектов города Махачкалы - проспекта Имама Шамиля. В работе совещания приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров, Первый заместитель Главы администрации города Махачкалы Ахмедов Салимхан, начальник УЖКХ города Махачкалы Гусейн Гусейнов.

Открывая совещание, Первый зампред отметил, что общая протяженность улицы – 6,5 км, это самая крупная и главная магистраль города. «Если основную часть объектов улично-дорожной сети Махачкалы мы ремонтируем и реконструируем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то данный проспект требует больших капиталовложений, и, соответственно, не может быть финансирован в рамках нацпроекта.

В рамках реконструкции предусмотрены работы по замене инженерных сетей, расположенных по всей протяженности проспекта, капитальному ремонту дороги с возможным расширением, созданием разделительной полосы и зеленых зон. Также будет полностью заменено освещение. Что касается сроков выполнения работ, то мы планируем уже к концу 2022 года полностью завершить работы и, соответственно, сдать объект. Для этого, прежде всего, нам необходимо привлечение высокопрофессиональных подрядных организаций, у которых есть современная и высокотехнологическая техника и, конечно же, опыт и знания в реализации таких крупных проектов» - отметил заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.

 

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