1,5 млрд рублей решили направить на ремонт дорог Махачкалы

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов провел совещание по обсуждению вопроса реконструкции одного из центральных проспектов города Махачкалы - проспекта Имама Шамиля. В работе совещания приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров, Первый заместитель Главы администрации города Махачкалы Ахмедов Салимхан, начальник УЖКХ города Махачкалы Гусейн Гусейнов.

Открывая совещание, Первый зампред отметил, что общая протяженность улицы – 6,5 км, это самая крупная и главная магистраль города. «Если основную часть объектов улично-дорожной сети Махачкалы мы ремонтируем и реконструируем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то данный проспект требует больших капиталовложений, и, соответственно, не может быть финансирован в рамках нацпроекта.

В рамках реконструкции предусмотрены работы по замене инженерных сетей, расположенных по всей протяженности проспекта, капитальному ремонту дороги с возможным расширением, созданием разделительной полосы и зеленых зон. Также будет полностью заменено освещение. Что касается сроков выполнения работ, то мы планируем уже к концу 2022 года полностью завершить работы и, соответственно, сдать объект. Для этого, прежде всего, нам необходимо привлечение высокопрофессиональных подрядных организаций, у которых есть современная и высокотехнологическая техника и, конечно же, опыт и знания в реализации таких крупных проектов» - отметил заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов.