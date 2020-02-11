ЗАМАНА - В Дагестане воспитанники «Кванториума» решили создать VR-тур по Музею боевой славы

В Дагестане воспитанники «Кванториума» решили создать VR-тур по Музею боевой славы

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11 февраля, 2020. Вторник 09:15
В Дагестане воспитанники «Кванториума» решили создать VR-тур по Музею боевой славы

Воспитанники дагестанского технопарка «Кванториум» начали разрабатывать VR-тур по залам Музея боевой славы.

В Дагестане воспитанники «Кванториума» решили создать VR-тур по Музею боевой славы
Общество

Как сообщили "Замана" в пресс-службе минобразования РД, данная инициатива реализовывается в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В ходе реализации проекта подопечные технопарка посетили Музей и сделали панорамную съёмку каждого объекта, который сохранился за время с 1941 по 1945 годы. Реализацию проекта планируется завершить в конце февраля. 

Для посещения виртуальной экскурсии, нужно перейти по онлайн-ссылке, размещённой на сайте технопарка «Кванториума», или в соцсетях.

 

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