В Дагестане воспитанники «Кванториума» решили создать VR-тур по Музею боевой славы

Как сообщили "Замана" в пресс-службе минобразования РД, данная инициатива реализовывается в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе реализации проекта подопечные технопарка посетили Музей и сделали панорамную съёмку каждого объекта, который сохранился за время с 1941 по 1945 годы. Реализацию проекта планируется завершить в конце февраля.

Для посещения виртуальной экскурсии, нужно перейти по онлайн-ссылке, размещённой на сайте технопарка «Кванториума», или в соцсетях.