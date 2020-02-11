ЗАМАНА - В Дагестане планируют выращивать кабачки и цветную капусту

В Дагестане планируют выращивать кабачки и цветную капусту

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11 февраля, 2020. Вторник 08:08
В Дагестане планируют выращивать кабачки и цветную капусту

Сегодня, 10 февраля, под управлением заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание на тему производства цветной капусты и кабачков в регионе.

В Дагестане планируют выращивать кабачки и цветную капусту
Общество

В собрании, где главный вопрос касался выработки механизма действий в части выращивания данных культур, участвовали министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, лидеры профильных ведомств, сельскохозяйственных организаций.

Поприветствовав членов собрания, Абдулмуслимов заметил, что хоть Дагестан находится в области, где наиболее хорошие почвенно-климатические условия для выращивания любых сельскохозяйственных культур, наши работники сельского хозяйства не сеют люцерну, масличные культуры, рапс, кабачки и цветную капусту. Упомянув кабачки, вице-премьер заметил, что существуют инвесторы, заинтересованные приобретать этот вид культуры именно в Дагестане. Подробнее можно прочитать тут.

 

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