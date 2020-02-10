В Дагестане подорожали продукты из Китая

В России, в частности и в Дагестане, ФАС отмечает некоторый рост цен на продукты питания вследствие снижения их импорта из Китая. Согласно мнению экспертов, снижение происходит из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что РФ частично закрыла приграничные пункты на Дальнем Востоке. Это привело к тому, что поставка тех или иных товаров задержана.

«Так, сеть торговых магазинов “Магнит” уже фиксирует снижение поставок овощей и фруктов из Китая. Об этом говорят и сами покупатели», – отмечается в сообщении антимонопольной службы.

На сегодняшний день вопрос и поручение проведения мониторинга довели до территориальных Управлений ФАС и очень скоро будет готов расширенный отчет.

Согласно информации, предоставленной Федеральной таможенной службой России, Китай поставляет в Россию большие объёмы ряда продуктов питания, в том числе – овощей (моркови, капусты, чеснока, картофеля), рыбной продукции и жевательной резинки.