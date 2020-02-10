ЗАМАНА - Представители индустрии красоты в Дагестане создали общественную организацию

Представители индустрии красоты в Дагестане создали общественную организацию

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10 февраля, 2020. Понедельник 14:07
Представители индустрии красоты в Дагестане создали общественную организацию

Представители индустрии красоты в Республике Дагестан реализовали общественную организацию, передают в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей республике.

Представители индустрии красоты в Дагестане создали общественную организацию
Общество

В столице Дагестана Махачкале прошло организационное мероприятие Ассоциации предприятий индустрии красоты.

В собрани участвовали уполномоченный по правам предпринимателей РД Мурад Далгатов и заместитель начальника отдела УФНС России по Дагестану Радик Эфендиев, а также примерно 30 косметологов, парикмахеров, визажистов и других специалистов косметологии из городов республики.

Председатель Ассоциации Амрина Абдурахманова поделилась целями и задачами созданной общественной организации. Ассоциация организована для объединения парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров маникюра и педикюра, а также директоров салонов, производителей и дистрибьюторов профессиональной продукции и оборудования. В группу войдут event-агентства, продюсерские центры, концертные агентства, компании, специализирующиеся на организации выставок, конференций и семинаров, а также компании, предоставляющие специализированные услуги в Event и Beauty индустрии.

Бизнес-омбудсмен РД Мурад Далгатов, благодаря которому была организована Ассоциация, поведал о действующих в данный момент способах государственной поддержки бизнесменов, и предложил при появлении любых вопросов и проблем приходить в Ассоциацию с тем, чтобы находить совместные способы решения. Помимо этого, он подчеркнул важность легализации теневого бизнеса. «Для помощи предпринимателям и защиты прав и законных интересов бизнесменов каждый обязан работать в рамках закона», – отметил Мурад Далгатов.

 

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