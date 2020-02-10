В конкурсе принимают участие малые и исторические поселения. Этот конкурс проходит согласно национальному проекту «Жильё и городская среда». В общем от регионов РФ пришло 300 заявок.
Победителя выберут до 1 марта 2020 года.
Для того, чтобы участвовать в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды республика Дагестан представила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ четыре проекта.
В конкурсе принимают участие малые и исторические поселения. Этот конкурс проходит согласно национальному проекту «Жильё и городская среда». В общем от регионов РФ пришло 300 заявок.
Победителя выберут до 1 марта 2020 года.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..