ЗАМАНА - Дагестан представил проекты на федеральный конкурс благоустройства

Дагестан представил проекты на федеральный конкурс благоустройства

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10 февраля, 2020. Понедельник 13:39
Дагестан представил проекты на федеральный конкурс благоустройства

Для того, чтобы участвовать в конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды республика Дагестан представила в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ четыре проекта.

Дагестан представил проекты на федеральный конкурс благоустройства
Общество

В конкурсе принимают участие малые и исторические поселения. Этот конкурс проходит согласно национальному проекту «Жильё и городская среда». В общем от регионов РФ пришло 300 заявок.

Победителя выберут до 1 марта 2020 года.

 

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