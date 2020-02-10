Минтруд и МЧС Дагестана проводят рейды среди неблагополучных семей

Они ознакомились с жилищно-бытовыми условиями граждан района. Почти во всех жилищах были найдены ошибки в эксплуатации электрического и газового оборудования.

Сотрудники МЧС объяснили правила противопожарной безопасности, рассказали о недопущении нарушений их эксплуатации, так как это опасно для жизни и здоровья самих граждан.

Работники центра обслуживания населения проконтролировали ситуацию, дабы помочь исправить найденные ошибки.

В Министерстве труда подчеркнули, что такие выезды пройдут во всех районах Дагестана.