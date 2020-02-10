ЗАМАНА - Больницы Ставрополья чаще всего обвиняют в нарушениях при госзакупках

Больницы Ставрополья чаще всего обвиняют в нарушениях при госзакупках

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10 февраля, 2020. Понедельник 10:51
Больницы Ставрополья чаще всего обвиняют в нарушениях при госзакупках
В больницах Ставропольского края чаще всего заявляют о нарушениях при проведении тендеров, сообщают материалы Федеральной антимонопольной службы.
Больницы Ставрополья чаще всего обвиняют в нарушениях при госзакупках
Общество

Краевой онкологический диспансер, краевая клиническая больница и больница скорой медицинской помощи стали лидерами учреждений, на которые чаще всего заявляли в ФАС во время проведения торгов. При этом это не означает, что больницы чаще нарушают закон о контрактной системе закупок.

Вероятно, что причина такого количества жалоб в том, что больницы чаще остальных проводят аукционы. Оттуда и количество жалоб и нарушений у них выше.

 

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