Краевой онкологический диспансер, краевая клиническая больница и больница скорой медицинской помощи стали лидерами учреждений, на которые чаще всего заявляли в ФАС во время проведения торгов. При этом это не означает, что больницы чаще нарушают закон о контрактной системе закупок.