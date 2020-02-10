ЗАМАНА - Артём Здунов провел экстренное заседание

Артём Здунов провел экстренное заседание

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10 февраля, 2020. Понедельник 10:43
Артём Здунов провел экстренное заседание
7 февраля председатель правительства РД Артём Здунов устроил срочное собрание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.
Артём Здунов провел экстренное заседание
Общество
Они обсуждали массовые отключения электричества на территории Дагестана. Стоит напомнить, что 7 февраля, начиная с 7 утра, в ряде районов Дагестана случилось аварийное отключение электричества. В общем в области отключения оказалось 23 района. Подробнее можно прочитать тут.

 

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