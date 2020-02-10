Артём Здунов провел экстренное заседание
- Автор Мадина
- 10 февраля, 2020. Понедельник 10:43
7 февраля председатель правительства РД Артём Здунов устроил срочное собрание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона.
Они обсуждали массовые отключения электричества на территории Дагестана. Стоит напомнить, что 7 февраля, начиная с 7 утра, в ряде районов Дагестана случилось аварийное отключение электричества. В общем в области отключения оказалось 23 района. Подробнее можно прочитать тут.
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