В День российской науки, 8 февраля, председатель правительства РД Артём Здунов пришел с визитом в Дагестанский государственный университет.



Здунов посетил центр научно-технической деятельности университета – такие лаборатории, как 3D-построения Всероссийского инжинирингового центра «Цифровые платформы» и АСО технологий «ФАБЛАБ».

Тут молодые дагестанские исследователи ознакомили Здунова со своей научной кухней, поделившись, например, в одной из лабораторий о возможности при помощи современного лазерного аппарата - 3D-принтера по печати металлами, укомплектованного российскими составляющими, создавать изделия любых параметров с высокой точностью. Ими могут быть и детали для космических аппаратов, и для бытовой техники. В данный момент заказывают детали для холодильников. Среди области применения и медицина. Лаборатория, которая работает лишь один год, собирается применять свое оборудование для создания имплантов.