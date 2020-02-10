Артём Здунов уверен: научные разработки должны находить свое применение на практике
- Автор Мадина
- 10 февраля, 2020. Понедельник 10:35
Тут молодые дагестанские исследователи ознакомили Здунова со своей научной кухней, поделившись, например, в одной из лабораторий о возможности при помощи современного лазерного аппарата - 3D-принтера по печати металлами, укомплектованного российскими составляющими, создавать изделия любых параметров с высокой точностью. Ими могут быть и детали для космических аппаратов, и для бытовой техники. В данный момент заказывают детали для холодильников. Среди области применения и медицина. Лаборатория, которая работает лишь один год, собирается применять свое оборудование для создания имплантов.
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- Артём Здунов уверен: научные разработки должны находить свое применение на практике