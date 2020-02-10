8 февраля премьер-министр РД Артём Здунов пришел с визитом к молодым ученым Дагестана.



Встреча, в которой участвовали ректоры университетов, представители ДФИЦ РАН, проходила на базе Центрального офиса Всероссийского инжинирингового центра «Цифровые платформы», который находится в Научной библиотеке дагестанского государственного университета.

В начале встречи с молодыми исследователями Здунов отметил основные темы предстоящего разговора: он согласился, что наука Дагестана с каждым днем молодеет, что появилось много интересных проектов, но при этом нацелил на то, чтобы все они были не просто теоретическими исследованиями, но и переходили в статус практических. Подробнее можно прочитать тут.