ЗАМАНА - Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»

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10 февраля, 2020. Понедельник 10:22
Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
9 февраля в Русском драматическом театре имени Максима Горького прошло представление проекта «Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР, героя труда РФ Василия Семёновича Ланового. Проект каждый год бывает представлен в различных городах страны, начиная с 2013 года.
Артём Здунов принял участие в презентации проекта Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!»
Общество
Встретиться со всеми любимым артистом и общественным деятелем пришли премьер-министр Артём Здунов, Первый вице-премьер Анатолий Карибов, министр культуры Зарема Бутаева, представители других ведомств, Совет ветеранов Дагестана, военные, кадеты. В процессе презентации проекта артист рассказал зрителям о ярких воспоминаниях военного детства, часть которого проходила на оккупированной немцами Украине, и отдельно подчеркнул свою работу в Театре им.Вахтангова, в котором работает уже целых 60 лет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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