ЗАМАНА - В детских больницах Махачкалы прошли благотворительные акции

В детских больницах Махачкалы прошли благотворительные акции

Автор
07 февраля, 2020. Пятница 14:40
В детских больницах Махачкалы прошли благотворительные акции

Накануне, в двух медицинских учреждениях Махачкалы прошли благотворительные акции для детей. Об этом сообщают "Замана" в пресс-службе Государственного академического заслуженного ансамбля танца республики «Лезгинка».

В детских больницах Махачкалы прошли благотворительные акции
Общество

Мероприятия организовали в следующих локациях: онкогематологическое отделение Детской республиканской клинической больницы и Республиканская детская больница восстановительного лечения.
Генеральный директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов отметил, что подобные мероприятия будут проводить на регулярной основе.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top