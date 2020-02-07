Мероприятия организовали в следующих локациях: онкогематологическое отделение Детской республиканской клинической больницы и Республиканская детская больница восстановительного лечения.
Генеральный директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов отметил, что подобные мероприятия будут проводить на регулярной основе.
В детских больницах Махачкалы прошли благотворительные акции
- Автор Габи
- 07 февраля, 2020. Пятница 14:40
Накануне, в двух медицинских учреждениях Махачкалы прошли благотворительные акции для детей. Об этом сообщают "Замана" в пресс-службе Государственного академического заслуженного ансамбля танца республики «Лезгинка».
Мероприятия организовали в следующих локациях: онкогематологическое отделение Детской республиканской клинической больницы и Республиканская детская больница восстановительного лечения.
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