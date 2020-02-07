В Дагестане запустят цех по сборке самолетов

Завод для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411, площадью больше 5 тыс. кв. метров, будет запущен в ближайшее время в Кизляре. Постройку нового цеха за счет собственного бюджета заканчивает Кизлярское оборонное предприятие «Концерн КЭМЗ».

На базе нового завода уже в 2020 году планируется сборка 3х самолетов. Также на заводе появится новая авиакомпания, предназначенная для широкого списка услуг, есть своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром.