На базе нового завода уже в 2020 году планируется сборка 3х самолетов. Также на заводе появится новая авиакомпания, предназначенная для широкого списка услуг, есть своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром.
В Дагестане запустят цех по сборке самолетов
- Автор Мадина
- 07 февраля, 2020. Пятница 12:55
Завод для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411, площадью больше 5 тыс. кв. метров, будет запущен в ближайшее время в Кизляре. Постройку нового цеха за счет собственного бюджета заканчивает Кизлярское оборонное предприятие «Концерн КЭМЗ».
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