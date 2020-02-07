ЗАМАНА - В Дагестане запустят цех по сборке самолетов

В Дагестане запустят цех по сборке самолетов

Автор
07 февраля, 2020. Пятница 12:55
В Дагестане запустят цех по сборке самолетов

Завод для сборки легкомоторных самолетов МАИ-411, площадью больше 5 тыс. кв. метров, будет запущен в ближайшее время в Кизляре. Постройку нового цеха за счет собственного бюджета заканчивает Кизлярское оборонное предприятие «Концерн КЭМЗ».

В Дагестане запустят цех по сборке самолетов
Общество

На базе нового завода уже в 2020 году планируется сборка 3х самолетов. Также на заводе появится новая авиакомпания, предназначенная для широкого списка услуг, есть своя взлетно-посадочная полоса с выходом на аэродром.

 

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top