ЗАМАНА - Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

Автор
07 февраля, 2020. Пятница 10:50
Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей

По республиканскому проекту «Мой Дагестан – Мои дороги», который является инициативой Главы РД Владимира Васильева, Новолакский район в настоящем 2020 году получит финансирование из бюджета в 9,6 млн рублей.

Новолакский район на реализацию проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в 2020 году получит 9,6 млн рублей
Общество

Бюджет рассчитан на обновление и модернизацию автомобильных дорог и улиц. Руководитель МО «Новолакский район» Магомед-Гаджи Айдиев, в рамках проведенного собрания на переселенческой территории «Новострой», пригласил поучаствовать Совет старейшин, лидеров населенных пунктов, архитектора и заместителей для обсуждения важных проектов, создаваемых в республике, в частности обсужден проект «Мой Дагестан – мои дороги». Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top