По республиканскому проекту «Мой Дагестан – Мои дороги», который является инициативой Главы РД Владимира Васильева, Новолакский район в настоящем 2020 году получит финансирование из бюджета в 9,6 млн рублей.

Бюджет рассчитан на обновление и модернизацию автомобильных дорог и улиц. Руководитель МО «Новолакский район» Магомед-Гаджи Айдиев, в рамках проведенного собрания на переселенческой территории «Новострой», пригласил поучаствовать Совет старейшин, лидеров населенных пунктов, архитектора и заместителей для обсуждения важных проектов, создаваемых в республике, в частности обсужден проект «Мой Дагестан – мои дороги». Подробнее можно прочитать тут.