Махачкалу подготовили к ухудшению погодных условий

Согласно поручению градоначальника Салмана Дадаева в столице республики организовали круглосуточное дежурство представителей специальных служб. Данные меры были предприняты в связи с ожидаемым на период с 7 по 11 февраля понижением температуры и выпадением осадков. Об этом сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы.