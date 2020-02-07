ЗАМАНА - Махачкалу подготовили к ухудшению погодных условий

Махачкалу подготовили к ухудшению погодных условий

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07 февраля, 2020. Пятница 08:51
Махачкалу подготовили к ухудшению погодных условий

Согласно поручению градоначальника Салмана Дадаева в столице республики организовали круглосуточное дежурство представителей специальных служб. Данные меры были предприняты в связи с ожидаемым на период с 7 по 11 февраля понижением температуры и выпадением осадков. Об этом сообщают «Махачкалинские известия», ссылаясь на управление жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы.

Махачкалу подготовили к ухудшению погодных условий
Общество

Специалистами управления было организовано обследование проблемных участков (подъёмы и мосты). Далее, списки аварийно-опасных мест направили в МБУ «Махачкала-1».

В Управлении жилищно-коммунальным хозяйством города подчеркнули, что в их распоряжении есть довольно-таки много специальной техники и противогололедных материалов.

 

 

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