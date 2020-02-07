ЗАМАНА - Обнаружена гигантская мертвая галактика

Обнаружена гигантская мертвая галактика

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07 февраля, 2020. Пятница 00:00
Обнаружена гигантская мертвая галактика

Международная коалиция астрономов нашла мертвую галактику огромного размера, которая появилась еще 12 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной был 1,8 миллиарда лет. Об этом передают в статье на Phys.org.

Обнаружена гигантская мертвая галактика
Общество

Ученые провели спектроскопические наблюдения с помощью спектрографа MOSFIRE, который находится в Обсерватории Кека (Гавайи).

Галактика, которую назвали XMM-2599, имеет высокую скорость формирования звезд (1000 солнечных масс в год), но далее это формирование полностью завершилось. Астрономы пока не выяснили почему XMM-2599 прекратила свою "жизнь". По массе она была сравнима с 300 миллиардами Солнц, что делало ее ультрамассивной галактикой, которые в ту эпоху редко встречались. Ученые считают, что в галактику могло перестать приходить вещество, нужное для формирования звезд, или могла проснуться сверхмассивная черная дыра в ее центре.

 

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