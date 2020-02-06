В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 14:37
В Министерстве здравоохранения РД прошло селекторное собрание с Минздравом РФ по вопросу защиты от распространения коронавирусной болезни. Об этом передается на официальном сайте дагестанского Министерства здравоохранения.
В этом собрании участвовали Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, сотрудники министерства, главврач дагестанского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева, также другие ответственные работники. В Министерстве здравоохранения Дагестана также идет наблюдение заболеваемости внебольничными пневмониями среди граждан. Подробнее можно прочитать тут.
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