ЗАМАНА - В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус

В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус

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06 февраля, 2020. Четверг 14:37
В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус

В Министерстве здравоохранения РД прошло селекторное собрание с Минздравом РФ по вопросу защиты от распространения коронавирусной болезни. Об этом передается на официальном сайте дагестанского Министерства здравоохранения.  

В Дагестане медики разъяснили, как миновать коронавирус
Общество

В этом собрании участвовали Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов, сотрудники министерства, главврач дагестанского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД Равганият Мирзаева, также другие ответственные работники. В Министерстве здравоохранения Дагестана также идет наблюдение заболеваемости внебольничными пневмониями среди граждан. Подробнее можно прочитать тут.

 

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