Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»
- Автор Мадина
- 06 февраля, 2020. Четверг 09:23
4 февраля 2020 года руководитель Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов с рабочим визитом приехал на строительный объект – Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест.
Лидер района обсудил процесс постройки школы, встретился с представителями подрядной компании и дал задание увеличить темпы проводимых работ. Хаджимурад Магомедов подчеркнул важность работы, направленной на улучшение инфраструктуры образовательной системы, укрепление материально-технической базы детских садов и школ, на повышение уровня образования. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Под руководством Артёма Здунова обсудили взаимодействие органов исполнительной власти со средствами массовой информации
- Вопросы информационного взаимодействия органов власти обсудили на заседании Правительства Дагестана
- Обсуждены меры по улучшению показателей Дагестана в Национальном индексе развития цифровой экономики
- Четыре сельских поселений в Буйнакском районе преобразятся в новом 2020 году
- Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»