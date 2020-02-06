ЗАМАНА - Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»

Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»

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06 февраля, 2020. Четверг 09:23
Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»

4 февраля 2020 года руководитель Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов с рабочим визитом приехал на строительный объект – Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест.

Хаджимурад Магомедов: «В 2020 году в Гумбетовском районе откроют Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест»
Общество

Лидер района обсудил процесс постройки школы, встретился с представителями подрядной компании и дал задание увеличить темпы проводимых работ. Хаджимурад Магомедов подчеркнул важность работы, направленной на улучшение инфраструктуры образовательной системы, укрепление материально-технической базы детских садов и школ, на повышение уровня образования. Подробнее можно прочитать тут.

 

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