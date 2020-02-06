4 села будут модернизированы в 2020 году. В Буйнакском районе под управлением Главы района Камиля Изиева начали реализацию программы «Формирование комфортной городской среды», которая является инициативой Главы РД Владимира Васильева.

В 2019 году с успехом обновили пять общественных территорий. В 2020 году планируется облагородить четыре парка. Этот проект подразумевает участие самих граждан в разработке проектов по обновлению территорий, поэтому в селах Кадар, Карамахи, Верхний Дженгутай и Атланаул прошли общественные обсуждения дизайн-проектов. Граждане этих сел, где будут идти ремонтные работы, познакомились с планом будущего модернизированного пространства. Подробнее можно прочитать тут.