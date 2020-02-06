Отметим, что Федерация конного спорта активно планирует сотрудничать со многими государственными институтами власти, в том числе минобра РД.
Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"
Федерация конного спорта Дагестана имеет государственную аккредитацию на выполнение своей деятельности в полном объёме.
Отметим, что Федерация конного спорта активно планирует сотрудничать со многими государственными институтами власти, в том числе минобра РД.
Подробную информацию можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан"
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