ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха

В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха

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05 февраля, 2020. Среда 16:43
В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха

В среду, 5 февраля, вице-премьер РД - министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова организовала собрание по теме создания государственной программы «Модернизация системы летнего отдыха РД».

В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха
Общество

Программа, которую обсудили на собрании с представителями заинтересованных министерств и учреждений, а также некоторых школ, реализуется в рамках осуществления Послания Главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию РД. Подробнее можно прочитать тут.

 

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