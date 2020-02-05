В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха
- Автор Мадина
- 05 февраля, 2020. Среда 16:43
В среду, 5 февраля, вице-премьер РД - министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова организовала собрание по теме создания государственной программы «Модернизация системы летнего отдыха РД».
Программа, которую обсудили на собрании с представителями заинтересованных министерств и учреждений, а также некоторых школ, реализуется в рамках осуществления Послания Главы Дагестана Владимира Васильева Народному Собранию РД. Подробнее можно прочитать тут.
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