ЗАМАНА - В Махачкале говорили о подключении к системе «Меркурий»

В Махачкале говорили о подключении к системе «Меркурий»

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05 февраля, 2020. Среда 16:15
В Махачкале говорили о подключении к системе «Меркурий»

Сегодня, 5 февраля, на площадке «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция, в которой участвовали представители Минсельхозпрода Дагестана, Россельхознадзора по республике, бизнесмены и СМИ.

В Махачкале говорили о подключении к системе «Меркурий»
Общество

На пресс-конференции обсудили темы подключения к автоматизированной информационной системе «Меркурий».

По данным «Дагестанской правды», система «Меркурий» создана для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ с целью создания единой информационной области для ветеринарии, увеличения биологической и пищевой безопасности.

 

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