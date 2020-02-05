В Махачкале говорили о подключении к системе «Меркурий»
- Автор Мадина
- 05 февраля, 2020. Среда 16:15
Сегодня, 5 февраля, на площадке «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция, в которой участвовали представители Минсельхозпрода Дагестана, Россельхознадзора по республике, бизнесмены и СМИ.
На пресс-конференции обсудили темы подключения к автоматизированной информационной системе «Меркурий».
По данным «Дагестанской правды», система «Меркурий» создана для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ с целью создания единой информационной области для ветеринарии, увеличения биологической и пищевой безопасности.
Последнее от Мадина
- Суд заменил условный срок Ашикмагомеду Махачеву на реальный
- В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха
- В Правительстве Дагестана обсуждена программа модернизации системы летнего отдыха
- Суд в Махачкале рассмотрит дело обманутых дольщиков
- Путин заявил о приближении человечества к опасной черте