Сегодня, 5 февраля, на площадке «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция, в которой участвовали представители Минсельхозпрода Дагестана, Россельхознадзора по республике, бизнесмены и СМИ.

На пресс-конференции обсудили темы подключения к автоматизированной информационной системе «Меркурий».

По данным «Дагестанской правды», система «Меркурий» создана для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории РФ с целью создания единой информационной области для ветеринарии, увеличения биологической и пищевой безопасности.