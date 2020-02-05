ЗАМАНА - Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

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05 февраля, 2020. Среда 15:30
Путин заявил о приближении человечества к опасной черте

Люди приблизились к опасной черте из-за региональных конфликтов и разрушений систем управления над вооружениями, отметил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС в среду, 5 февраля.

Путин заявил о приближении человечества к опасной черте
Общество

По словам президента, к его большому сожалению опасность терроризма растет, становится больше конфликтов между странами.

 

 

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