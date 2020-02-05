По словам президента, к его большому сожалению опасность терроризма растет, становится больше конфликтов между странами.
Люди приблизились к опасной черте из-за региональных конфликтов и разрушений систем управления над вооружениями, отметил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС в среду, 5 февраля.
По словам президента, к его большому сожалению опасность терроризма растет, становится больше конфликтов между странами.
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