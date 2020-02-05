ЗАМАНА - Потерянные дети Дагестана: дорога домой

Потерянные дети Дагестана: дорога домой

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05 февраля, 2020. Среда 13:35
Потерянные дети Дагестана: дорога домой

Сирийская война уже второй год как завершилась, но проблема с возвращением жителей России, поехавших в горячую точку в поисках сказочного халифата, остается все еще не полностью решенной. Страна, в частности власти Республики Дагестан, делают всё, что поможет их возвращению в свое государство.

Потерянные дети Дагестана: дорога домой
Общество

Некоторая часть «горе-мечтателей» приходится на СКФО, на Республику Дагестан в частности. Существуют источники, которые утверждают, что власти Дагестана игнорируют своих жителей, застрявших на чужбине. При этом эти источники заявляют, что родные людей, отправившихся в Сирию и Ирак, готовы поехать за ними туда, чтобы вернуть их домой. 

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