ЗАМАНА - Дагестанские энергетики вернули свет потребителям

Дагестанские энергетики вернули свет потребителям

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05 февраля, 2020. Среда 13:16
Дагестанские энергетики вернули свет потребителям

Рабочие «Дагестанской сетевой компании» полностью восстановили энергоснабжение, которое было нарушено недавно вследствие сильного ветра в республике, сообщили"Замане" в пресс-службе компании.

Дагестанские энергетики вернули свет потребителям
Общество

Отметим, что из-за сильных порывов ветра отключили энергоснабжение части потребителям Махачкалы и других районов Республики Дагестан.  Работы завершили вечером того же дня, в среднем восстановление заняло 1 час 27 минут.  Всего в восстановительных работах участвовали 120 рабочих в составе 33 бригад с привлечением 31 единицы спецтехники.

 

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