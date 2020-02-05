Дагестанские энергетики вернули свет потребителям

Рабочие «Дагестанской сетевой компании» полностью восстановили энергоснабжение, которое было нарушено недавно вследствие сильного ветра в республике, сообщили"Замане" в пресс-службе компании.

Отметим, что из-за сильных порывов ветра отключили энергоснабжение части потребителям Махачкалы и других районов Республики Дагестан. Работы завершили вечером того же дня, в среднем восстановление заняло 1 час 27 минут. Всего в восстановительных работах участвовали 120 рабочих в составе 33 бригад с привлечением 31 единицы спецтехники.