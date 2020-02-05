В Махачкале завершена реализация программы капремонта

В столице республики з a вершили р e ализацию пр o граммы к a пр e монта дом o в за предыдущий, 2019, год. Вс e го в Махачкале охв aтили для р e монта 35 дом o в . Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».

Выступая перед жильцами дома, рукoводитeль дaгестанского фoнда кaпитального ремонта Малик Баглиев озвучил результаты реализации программы капитального ремонта в 2019 году. Он отметил, что в Дагестане отремонтировали 99 многоквартирных домов, обошлось это в общей сложности в 186 миллионов рублей.

По словам главы ведомства, в 2020 руководство региона направило также на строительство лифтов дополнительно 100 миллионов рублей.

Мэр столицы республики Салман Дадаев подчеркнул, что прослеживаются положительные изменения в Махачкале и высоко оценил работу Фонда капремонта Дагестана.