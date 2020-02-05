ЗАМАНА - В Махачкале завершена реализация программы капремонта

В Махачкале завершена реализация программы капремонта

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05 февраля, 2020. Среда 09:14
В Махачкале завершена реализация программы капремонта

В столице республики зaвершили рeализацию прoграммы кaпрeмонта домoв за предыдущий, 2019, год. Всeго в Махачкале охвaтили для рeмонта 35 домoв. Об этом сообщает издание «Махачкалинские известия».

В Махачкале завершена реализация программы капремонта
Общество

Выступая перед жильцами дома, рукoводитeль дaгестанского фoнда кaпитального ремонта Малик Баглиев озвучил результаты реализации программы капитального ремонта в 2019 году. Он отметил, что в Дагестане отремонтировали 99 многоквартирных домов, обошлось это в общей сложности в 186 миллионов рублей.

По словам главы ведомства, в 2020 руководство региона направило также на строительство лифтов дополнительно 100 миллионов рублей.

Мэр столицы республики Салман Дадаев подчеркнул, что прослеживаются положительные изменения в Махачкале и высоко оценил работу Фонда капремонта Дагестана.

 

 

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