ЗАМАНА - Производство разборных мостов наладят в Дагестане

Производство разборных мостов наладят в Дагестане

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05 февраля, 2020. Среда 09:00
Производство разборных мостов наладят в Дагестане

Власти Республики Дагестан хотят начать производство автодорожных разборных мостов для установки в горных районах. Необходимость в Дагестане таких мостов имеет примерно 100 единиц.

Производство разборных мостов наладят в Дагестане
Общество

Об этом на еженедельном рабочем собрании под контролем Владимира Васильева заявил заместитель главы Минпромэнерго РД Батыр Эмеев. Как он сообщил, работа над этой целью уже начата. Из бюджета Дагестана на постройку 15 мостов направят 94 миллионов рублей.

На это Глава Дагестана заметил, что на эти работы можно будет направить и больше бюджета, только бы налоги исправно платили.

Также Владимир Васильев поинтересовался, почему ранее не строили эти мосты, ведь регион является горной республикой. Глава Дагестана отметил, что если налоги будут исправно платить, то можно будет решить и другие проблемные вопросы региона. Например, в республику приобретены школьные автобусы и модернизированы школы именно благодаря налогам.

 

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