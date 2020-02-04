ЗАМАНА - Дагестанская сетевая компания восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение в Махачкале и центральной части Дагестана

Дагестанская сетевая компания восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение в Махачкале и центральной части Дагестана

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04 февраля, 2020. Вторник 16:14
Дагестанская сетевая компания восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение в Махачкале и центральной части Дагестана

Из-за неожиданного ухудшения погоды (сильный ветер с порывами до 25-28 м/с) и вызванными непогодой отключениями в зоне ответственности «Дагестанской сетевой компании» введён особый режим работы.

Дагестанская сетевая компания восстанавливает нарушенное непогодой энергоснабжение в Махачкале и центральной части Дагестана
Общество

С 12.00 мск начались сбои в электричестве некоторых домов в центральной части Республики Дагестан (г. Буйнакск, Буйнакский район, Карабудахкентский район Республики Дагестан) и частично г. Махачкалы (частный сектор общества "Пальмира", район «1000 мелочей», ул. Мирзабекова, ул. Казбекова, некоторые другие районы города). В аварийно-восстановительных процессах участвуют 73 работника в составе 26 групп с привлечением 30 единиц спецтехники. Несмотря на плохую погоду, работники не остановят восстановительные работы до полного устранения последствий плохой погоды на объектах. В компании «Россети Северный Кавказ» работает «горячая линия». Операторы Контакт-центра в режиме 24/7 предоставят информацию о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Жители, желающие задать свой вопрос, могут позвонить по телефону 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). Ранее мы писали, что в Дагестане без света остались более 30 тыс. человек. Абдулманап Нурмагомедов и Игорь Рыбаков презентовали книгу «Отец».

 

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